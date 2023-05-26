Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven İlk/Ortaokulunda düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci’nin tahta arabaya binmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Unutulmaya yüz tutmuş oyunların oynandığı, eski materyallerin gösterime sunulduğu çocuk oyunları şenliğinde tahta arabaya binen İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Bütün’ün yardımıyla tahta arabayı bir süre sürmesi izleyenleri gülümsetti.

Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, çocukluğunda bindiği tahta arabayı görünce merakından binmek istediğini, eski güzel günleri hatırlama açısından hoş bir deneme olduğunu söyledi. Cebeci, çocuk oyunları şenliğini düzenleyen okul idaresi ve öğretmenler ile katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.