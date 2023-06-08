Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu olan Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerin kupa sevincine ortak oldu.

Okul Sporları Türkiye Finalleri Antalya’da yapıldı. Yarı final maçında Konya Karatay Çatalhöyük Anadolu Lisesini 5-0 yenerek adını finale yazdıran, finalde ise rakibi Kırıkkale Spor Lisesini 3-0 yenen Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe Spor Lisesi’nde Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşayan öğrencileri kutladı.

Menteşe Spor Lisesinin şampiyon öğrenci ve antrenör öğretmenleriyle sohbet eden İl Müdürü Emre Çay, “Rakiplerini tek tek yenerek Türkiye Şampiyonasına adını yazdıran kız hokey takımımız, ilimize ve bizlere büyük gurur yaşattı. Gençlerimiz inanıyorum ki daha nice ulusal başarılara, aynı zamanda uluslararası başarılara imza atacaklar. Öğrencilerimizin başarısına büyük katkı sunan antrenörlerine, öğretmenlerine ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müdürü Çay, “Muğla’da 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Menteşe Spor Lisemiz, başarılarıyla her dönem kendinden söz ettiriyor. Menteşe Spor Lisemizin bu başarıları, amacına hizmet ettiğini gösteriyor. Artık lisanslı ve spora ilgi duyan, eğitimini spor alanında devam ettirmek isteyen öğrencilerimiz başka illere gitmek zorunda kalmıyor. Hatta çevre illerden birçok sporcu gencimiz de okulumuzu tercih ediyor" diye konuştu.

Öğrencilerle okul pansiyonunda yemek yiyen İl Müdürü Emre Çay, ardından öğretmeler odasını ziyaret ederek öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.