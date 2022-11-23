Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek için Köyceğiz’e gelip, tarım uygulamalarına katıldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek için Köyceğiz’e gelip, tarım uygulamalarına katıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ile birlikte programına Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık projesi çerçevesinde kurulan protatif tarım aletlerini yerinde inceledi. Daha sonra Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Çay, 29 bin metrekarelik açık tarım alanı ve 500 metrekarelik serası olan okulun tarım bölümü öğrencileri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık projesi çerçevesinde yetiştirilen biberiye bitkisinin damıtımı, sera hasadı ve buğday ekimi uygulamalarına katıldı.