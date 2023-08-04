Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okulların yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde öğretmenler ile bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Dalaman ve Ortaca ilçelerinde öğretmenler ile bir araya gelen Muğla İl Eğitim Müdürü Emre Çay, güçlendirme çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulunurken, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde de öğretmenler ile bir araya geldi. Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ortaokulunu ziyaret ederek, okulun ek binasında yürütülen onarım çalışmalarını inceleyen İl Müdürü Çay, binada yapılması planlanan konferans salonu, yemekhane ve mutfak hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Dalaman Anaokulu’nu ziyaret eden Müdür Çay, yaz kurslarına katılan okul öncesi öğrencilerinin sergilediği müzik ve tiyatro gösterisini izledi, öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Öğretmen Buluşmaları çerçevesinde öğretmenlerle de bir araya gelen Çay, ziyaret ettiği ilçelerde öğretmenlerle buluşmalar gerçekleştirerek Dalaman’da çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

İl Müdürü Çay, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada “Farklı yaş ve seviyedeki öğrencilerimizi; akademik, sosyal, sanatsal, sportif etkinliklerle destekleyerek öğrenme kayıplarının telafisi için ek öğrenme imkanlarıyla tatil boyunca çocuklarımızla okullarda buluşuyor, onları geleceğe hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.