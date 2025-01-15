Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürümü Zeynep Oğuz Çam, Patnos İlçesine atanan özel eğitim öğretmeni adaylarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, özel eğitimin kutsal bir emanet olduğu vurgulanarak öğretmenlerin, öğrencilerin hayatlarına dokunan değerli birer yol gösterici oldukları ifade edildi.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürümü Zeynep Oğuz Çam yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Sizler, sadece eğitimci değil, aynı zamanda sabır ve sevgiyle yoğrulmuş ilham veren birer rehbersiniz. Özel eğitim öğrencilerimizin hayatlarında açacağınız her küçük kapı, bir umut ışığı olarak onların geleceğini aydınlatacaktır. Gelecek nesilleri yetiştirirken milli ve manevi değerlerimizi iyi öğretmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimizi önemsiyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip edebilen gençlere ihtiyacımız var. Bu eğitim sürecinin ilçemize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, sizlere de meslek hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.