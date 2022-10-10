Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı; ilçe programları dahilinde, Bandırma’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı; ilçe programları dahilinde, Bandırma’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ali Tatlı; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan eşliğinde inşaatı tamamlanan Sahil Yenice İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İyi bir eğitimin güçlü ve güvenli eğitim ortamlarında devam etmesinin önemini vurgulayan Tatlı; öğrencilerin yenilenen okullarında, çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkânına sahip olacaklarını ifade etti.

Kullanılmayan köy okulu binalarının anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle, eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülmesi doğrultusunda Bakanlığımızca başlatılan “Köy Yaşam Merkezleri Projesi” projesini Bandırma Doğruca Mahallesi’nde başlatılan çalışmaları inceleyen Tatlı; yetkililerden bilgi alarak ziyaretini sonlandırdı.