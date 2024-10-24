Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı’na, eğitime verdiği desteklerden dolayı plaket sundu. Plaketi Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı kurumu adına Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaralı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin elinden aldı.

Aydın’ın Efeler İlçe Merkezinde faaliyetlerini sürdüren ve üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaralı, plaketi alırken yaptığı konuşmada “Eğitim ve sağlık toplumların gelişiminde kritik öneme sahiptir. Aydın’daki eğitim kurumlarıyla iş birliği yapmak, gençlerimizin sağlıklı bir gelecek için bilinçlenmesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı adına Cengiz Yaralı’nın eğitime verdiği desteğin, Aydın’daki öğrencilere büyük katkı sağladığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Eğitime verdiği destekten dolayı Cengiz Bey’e müteşekkiriz” diyerek plaket sundu.