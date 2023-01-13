İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya Sünnetci’nın yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı. Toplantıda kurum içi yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda kentin eğitim kalitesinin yükseltilmesi konusunda yapılacak çalışmalarda ele alındı. Genel işleyişle alakalı karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Sünnetçi, başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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