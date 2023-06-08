Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Milli Eğitim Danışma Komisyonu” sene sonu toplantısı gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince; eğitim öğretim hizmetlerinin il düzeyinde karşılaşılan sorunları hakkında, milli eğitimin genel niyet ve temel ilkeleri istikametinde çözüm önerilerinin hazırlanması için İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir başkanlığında Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, sendika ve oda yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (BİLSEM) toplantı salonunda “İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu” sene sonu toplantısı yapıldı.

Toplantı İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir’in gündem maddeleri istikametinde Erzincan’daki eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili değerlendirmesi ve il genelinde devam eden, yapılması planlanan projelerin sunumu ile devam etti.

Yapılan toplantıda mevcut durum analizi, başarılı olunan alanlar, iyileştirme yapılması gereken alanlar, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.