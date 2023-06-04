Milli Eğitim Bakanlığına atanan Yusuf Tekin, devir teslim töreniyle görevi Mahmut Özer’den devraldı. Bakan Tekin, “Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkartmak için hep birlikte mücadele edeceğiz“ dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mahmut Özer’in yerine Milli Eğitim Bakanı olarak Yusuf Tekin atandı. Daha önce Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Rektörü olan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan tören ile görevi Mahmut Özer’den teslim aldı.

Törenden önce bir konuşma gerçekleştiren Özer, "Bugün kıymetli Yusuf hocamıza görev devredeceğiz. Bütün çalışma arkadaşlarıma, bakan yardımcılarımıza, il müdürlerimize, okul müdürlerimize kısacası hülasa tüm öğretmenlerimize ve idare personelimize birlikte yol yürüdükleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Ama 2 kişi özel teşekkür etmek istiyorum, baştan beri benimle birlikte gece gündüz demeden çalışan yükümü alan Sadri Şensoy hocama çok teşekkür. Tüm zorluklara rağmen vaktini eğitimin güzelleştirmek için çalışan Petek Aşkar’a çok teşekkür ediyorum. Aileme hayatımın en değerli varlığı olan yol arkadaşım tüm zorlukları Nebahat hanıma çok teşekkür ediyorum. Bakanlığım suresince beni görmeme sabrı gösteren kıymetli çocuklarım Zeynep, Süheyla’ya, Melih İlber’e ve Sareme çok teşekkür ediyorum. Rabbimden tek duam vardı Bakanlığa başlarken; girdiğim gibi çıkabilmek. İlkeli dürüst şeffaf, uzlaşmayı değil ilkeyi merkeze alan eğitim sis güzelleşmesi için çalışmayı rabbimden dua etmiştim, hamdediyorum duamı kabul etti. Sayın Yusuf Hocamın Bakanlığını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

Yeni dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle birlikte görevi Mahmut Özer’den devraldı. Tekin, müsteşarlık yaptığı döneme vurgu yaparak, “Yaklaşık 5 yıla yakın süre önce duygusal bir vedayla aranızdan ayrılmıştık. Aynı duygusallık içerisindeyim. Birlikte yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımızı tekrar bu salonda görmekten mutluluk duyuyorum. Ayrılırken demiştim; ‘Türkiye’de maarif mücadelesi sadece bakanlıkta bürokrasi olarak yürütülecek mücadele değil’, dışarıdan da katkı vermek şerefli bir iş ama bir gün yeniden yolumuz kesişirse diye vedalaşmıştık. Bugün bizi tekrar bir araya getiren Allah’a şükürlerimi sunuyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bize güvendiği için şükranlarımı sunuyorum. Müsteşarken de hem Başbakanlık hem Cumhurbaşkanlığı döneminde biz onun destekleri sayesinde bu adımları atabilmiş insanları. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız” dedi.

“Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkartacağız”

2018’den itibaren Türkiye’de çok şeyin değiştiğini belirten Bakan Tekin, “2023 seçimleri sonrası Türkiye’de hem siyasette hem bürokraside birçok paradigma değişti; değişmek zorunda artık önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyor ve düşünüyoruz. Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkartmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Gecemiz, gündüzümüz, haftanın 7 günü, tüm mesaimiz, tüm gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimize milletimize taahhüt ediyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Tören, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile görevi devraldığı Mahmut Özer’in konuşmaların ardından karşılıklı olarak birbirlerine çiçek takdim etmesi ile son buldu.