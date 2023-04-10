Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şırnak’a gönderilen bakanlık görevlileri Şırnak’ı TIMSS’de temsil edecek olan Vali Kamil Acun Ortaokulunda incelemelerde bulunup, okul idarecileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Bişkin ile birlikte TIMSS’de Şırnak’ı temsil edecek olan Vali Kamil Acun Ortaokulunda incelemelerde bulundu. Cizre’de TIMSS için görev alan Matematik Öğretmeni Hasan Akdemir ve Fen Bilgisi Öğretmeni Murat Türkeri’yle bir araya gelen Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, TIMSS sınavına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık döngüler halinde düzenlenen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması - TIMSS’in bir sonraki döngüsü olan TIMSS 2023 nihai uygulaması, örneklem olarak seçilen okullarda, 2023 yılı Mayıs ayının birinci ve ikinci haftası içerisinde uygulanacak.