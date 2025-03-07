Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İnşaat ve Emlak Uzmanı Ahmet Turgay Oğuz ile birlikte Tavşanlı’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, Tavşanlı Bağlık Ortaokulu’nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Özcan Duman, Millî Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve diğer eğitim politikaları hakkında öğretmen ve öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, inşaatı devam eden Tavşanlı öğretmenevi incelendi ve Tavşanlı’da okul inşaatı planlanan alanlar gezildi. Yetkililer, yapılacak yeni eğitim yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerin sonunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrencilerle iftar programı düzenlendi. İftar programına, Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Demirci, Millî Eğitim şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Ziyaretlerin sonunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrenciler ve velileri ile iftar programı düzenlendi. İftar programına, Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Demirci, Millî Eğitim şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.