Milli Eğitim Bakanlığı, depremzede çocukların uzun süreli travma etkilerini azaltmak için psikososyal destek veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, depremzede çocukların uzun süreli travma etkilerini azaltmak için psikososyal destek veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki yıkıcı depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman’da, çadır kentte yaşayan ailelerin çocuklarına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından psikososyal destek sağlanıyor. Eğriçayı Parkı’na kurulan çadır kentte oluşturulan alanda resim etkinliğinden çizgi filme, oyun hamurundan tramboline kadar farklı etkinlikler ile eğlenceli saatler geçiriyor. Ortaöğretim okulu öğrencileriyle ise eğitim-öğretim ve gelecek kaygısı üzerine sohbet ediliyor.

Çocuklara psikososyal destek vermek için Adıyaman’a geldiklerini belirten Psikososyal Destek Görevlisi Funda Yaprak Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı adına Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 22 psikolojik danışma olarak buradayız. Çocuklara psikososyal müdahale ve ilk yardım için geldik. Psikolojik ilk yardım ve psikososyal müdahale ekibi olarak çalışıyoruz. Oyun alanlarımız var, iki adet çadırımız, küçük bir anaokulumuz var. Yetişkinler için bir görüşme yerimiz var. Amacımız yetişkinlerin ve çocukların doğru ve ilk elden psikososyal müdahaleye erişmeleridir. Çocukların uzun süreli travma etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Çocuklarla oyun oynuyoruz, lise grubu olan yetişkinlerle eğitim-öğretim, gelecek kaygısı üzerine konuşuyoruz" diye konuştu.