Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Türkiye 2002 sonrası birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerinde de gerçekten dünyada örnek gösterilebilecek nitelikte atılımlar yaptığı ve devrim olarak tanımlanabilecek işler yaptık” dedi.

Bir dizi program için bugün Trabzon’a gelen Bakan Yusuf Tekin, ilk olarak Trabzon Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Yusuf Tekin, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Trabzon’da devlet yatırım programında yürütülen 6 proje olduğunu belirterek “2002-2003 eğitim öğretim yılında Trabzon’da genel ortalamalar açısından söylüyorum. Derslik düşen öğrenci sayısı 30’a yakın. Şu anda ise Trabzon ortalaması yine 17’ye gelmiş durumda. Bu şu anlama geliyor. Mevcut derslik sayısı kadar derslik yapıldığını mevcut okul sayısı kadar okul yapıldığını, mevcut öğretmen sayısı kadar öğretmen atandığını gösterir ki bunlar çok önemli. Bu yapılanlarla birlikte halen devam eden projelerimizi de değerlendirdik. Şu anda Trabzon’da yürüyen bakanlık merkez teşkilatından bizim yürüttüğümüz yani devlet yatırım programında yürüttüğümüz 6 proje var. 88 derslik ve 3 tane de çok amaçlı spor salonu projemiz var. Aynı şekilde il yapım programında yürüyen 12 ayrı proje var. Toplam 161 derslik il yapımında. Hepsini düşündüğümüzde spor salonları ve diğer donatı alanlarını dışarıda yaklaşık 250 derslik daha ilave olmuş olacak. Bunlara bir de ayrıca hayırseverlerimiz tarafından yapılan derslikler de eklendiğinde çok ciddi bir adım daha atılmış olacak” şeklinde konuştu.

“Teşkilatın içerisinde bakanlıkla sahadaki taşradaki uygulamaların arasında bir paralellik bulunması lazım”

Trabzon’daki sorunları dinlediğini kaydeden Bakan Tekin, “Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz ve siyasetçilerimizin burada karşı karşıya bulundukları başka problemlerle ilgili de bize aksettirdikleri sorunlar var. Onların çözümlerini de ilgili arkadaşlarımızla paylaştık. Biz zaten ziyaretlerimizi ilde gündeme gelebilecek konu başlıkları etrafında ilgili sorumlu genel müdür arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Genel müdür arkadaşlarımız da buradaydı. Gerekli notları da aldılar. Milli Eğitim Bakanlığı çok büyük bir yapı, çok büyük bir teşkilat. Teşkilatın içerisinde bakanlıkla sahadaki taşradaki uygulamaların arasında bir paralellik bulunması lazım, birliktelik oluşturulması lazım. Biz bunları temin edebilmek için geçtiğimiz yaz başlattığımız bir gelenek eğitim öğretim süreçleri başlamadan önce yıl içerisindeki yol haritamızla ilgili illerimize, valiliklerimize bir genelge gönderiyorduk. Bu yıl da devam ettik. 3 ayrı genelge göndermiştik. Burada Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz bizim genelgedeki çizdiğimiz yol haritası doğrultusunda yaptıklarını da anlattılar. O vesileyle tekrar ayrıca onun için de İl Milli Eğitim Müdürümüze, Valimize ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.