Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim değerlendirme toplantısına katılmak üzere Bartın’a geldi.

Bakan Tekin, Bartın Valiliği’nde, Vali Nurtaç Arslan, Ak Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri ve polis erkan tarafından karşılandı.

Rektör Uzun, Bakan Tekin’e anne ve babasının bir madenci tarafından bastırılan resimleri hediye etti.

Vali Arslan’ın makamında, karşılama heyetindekilerle bir araya gelen Tekin, ardından ise Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek İl Değerlendirme Toplantısına katılacak.