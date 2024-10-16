Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon’da açılışa katıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan spor lisesi, spor salonu, öğrenci yurdu ve futbol sahasından oluşan eğitim kompleksi ile Sebat Gençlik Spor İdari Binası ve Sebat Gençlik Spor futbol sahasının açılışı yapıldı. Açılışta bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon ve Akçaabat’ın çok kıymetli bir eser kazandığını dile getirerek, “Bu tip eserlerin bizlere çok katkısı var. Trabzon’da 8 yıl çalıştım. Trabzon bir spor şehri. Akçaabat Sebat benim için de çok önemli. Erdemoğlu Ailesi’nin yaptıklarını görünce gururlandık. Türk insanına yaptığı hizmetlerden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. İbrahim Erdemoğlu’nun Trabzon’a olan vefasını kutluyorum. Bu tesislerde Türk sporunu uluslararası arenada temsil edecek, bayrağımızı dalgalandıracak gençlerimiz yetişecek. Bu eser Trabzon’a çok yakıştı. Trabzon’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin: “Sportif ve akademik eğitim bir arada”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, “Türkiye’de uzun yıllar sportif eğitim ile akademik eğitim birbirinin alternatifi olarak görüldü. Çocuklarımıza ya akademik eğitim ya da sportif eğitim almalarını tavsiye ettik. Birbirlerini örtüştüremedik. 20 yıl öncesine kadar spor lisesi adıyla bir kurum yoktu. Spor liseleri kendi içerisinde uzmanlaşamadı. Spor liselerini tematik hale getirmeye başladık. Milli Eğitim Bakanlığı olarak işimiz akademik eğitim vermek. Sportif eğitimle ilgili teknik altyapı, donanım biz bilmeyiz. Proje okullarıyla beraber voleybol okulu kuralım, müfredatını, eğitimci kadrosunu Voleybol Federasyonu yapsın, akademik eğitimini de biz yapalım. Böyle bir model gerçekleştirdik. Şu anda 22 branşta yapıyoruz. Bu şekilde çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aynı anda sportif ve akademik eğitimlerini verebiliriz. Bu yıl ilk defa Türkiye’de spor ve müzikle ilgili olarak daha erken yaşlarda eğitim-öğretimlerini başlatacağımız bir adım attık. Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz. Burada da liseyle birlikte spor ortaokulu olacak. Tesisimizin Trabzon ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yetenekli ve ahlaklı gençler yetişecek”

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da, “Spor lisesi, Erdemoğlu Ailesi’nin eğitime ve gençlerimize verdiği değeri ortaya koyuyor. Bu lisenin sadece Trabzon’a değil, tüm ülkemize spor anlamında yetenekli ve ahlaklı gençler yetiştireceğine inancımız tamdır. Sadece fiziksel aktivite değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu, azim ve dürüstlük gibi birçok değeri de içinde barındırmaktadır. Eğitim alacak gençler hem bu değerlerle yetişecek hem de ülkemizi spor anlamında en iyi şekilde temsil edeceklerdir” diye konuştu.

“Sporun her yönüyle öne çıkan bir şehir”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise yaptığı konuşmada, “Ülkemizin bütün şehirlerinin özellikleri, güzellikleri, değerleri var. Trabzon’umuz da tebarüz eden yönleri itibarıyla tarih, kültür ve sanat şehri olmakla beraber sporun ve eğitimin de merkezi olan bir şehir. Şehrimizde 2007 yılında Avrupa Yaz Oyunları yapıldı. 2011 yılında olimpiyatlar yapıldı. 2016 yılında darbeye rağmen liselerarası olimpiyatlar yapıldı. Sadece futbolda değil, bireysel ve salon sporlarında da öne çıkan bir şehir. Bu hizmeti Trabzon’umuza kazandıranlardan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Spor kompleksimizde spor lisesi, öğrenci yurdu, kapalı spor salonu Sebat Gençlikspor’umuzun kulüp binası, 2 adet futbol sahası yer alıyor. Akçaabat’ımıza hizmet ediyoruz. Gerekli olan yatırımları katkılarınız ile ilçemize kazandırıyoruz. Bu kapsamda birçok önemli yatırımlara kavuştuk. Trabzon ve bölgemizin sporuna önemli katkı sağlayacak olduğunu düşündüğüm bu spor kompleksinin şehrimize ve ülkemize hayır getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek, davetliler spor kompleksini gezdi. Daha sonra bir gösteri maçı gerçekleştirildi. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, eski Devlet Bakanı Faruk Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.