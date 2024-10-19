Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen AK Parti Tatvan 8. Olağan Kongresi’ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni CHP ile DEM partilerinin eleştirdiklerini belirtti.

Bitlis’in Tatvan ilçesi Tatvan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Tatvan 8. Olağan Kongresi’ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda kürsüye çıkan Bakan Tekin, “Türkiye artık böyle dünyada demokrasi uygulamasıyla dalga geçilen bir ülke değil. Türkiye artık demokratik olgunluk düzeyi, çağdaş demokrasiler düzeyine gelmiş bir ülke. Cumhurbaşkanımıza bunun için ayrıca teşekkür teşekkür ediyorum. Biz Mayıs ayında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir program uygulamaya koyduk. Uygulamaya koyduğumuz bu program 2 boyutu var. Bir dünyada uygulanan eğitim öğretim modelleriyle programla müfredatla bire bir örtüşen uyumlu bir boyutu var. Yani dünyanın gelişmiş eğitim açısından gelişmiş ülkeler neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz. Birinci boyutu bu. Onların yanına, Anadolu insanının bu ülkeyi bir arada tutan temel referans değerleri, bu milleti bir arada tutan temel değerler ne ise onu da bu müfredatın içine koyduk. Ve adına da dedik ki Türkiye’ye özgü bir model, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Şimdi muhalefet itiraz ediyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Dem Parti grubunun eleştirileri var. Ben onlara her ortamda soruyorum. Acaba neye itiraz ediyorsunuz? Dünyadaki uygulamaları aynen almamıza mı itiraz ediyorsunuz. Siz itiraz etseniz de etmeseniz de biz bu değerler silsilesini ilanihaye yaşatacağız. Siz ne derseniz deyin, şurada gördüğümüz insanların kapı kapı dolaşarak biz şöyle bir eğitim modeli, eğitim sistemi getireceğiz diye insanlara taahhüt ettiği şeyleri biz hayata geçireceğiz. Mesela CHP grubu itiraz ediyor. Hangi açıdan itiraz ediyor? Bana diyor ki laiklik ilkeleriyle örtüşmüyor. Ben de cevap veriyorum, diyorum ki bizim getirdiğimiz model evrensel laiklik uygulamalarıyla, uluslararası hukukun koruma altına aldığı laiklik uygulamalarıyla bire bir örtüşüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin laiklik anlayışı ile benim laiklik anlayışım örtüşmüyor. Ben hür anlamda dini inanç ve ibadetlerin devlet garantisi altına alındığı, dini inanç ve ibadet hürriyetini devlet tarafından sağlandığı ortamı laiklik gereği görüyorum. Bu açıdan da Cumhuriyet Halk Partisi’nin eleştirilerine ciddiye almıyorum. Beni başka kim eleştiriyor biliyor musunuz arkadaşlar, bir hafta boyunca Fransız televizyonları eleştirdi. Niye eleştirdi? Ülkemizde sömürge mantığıyla hareket eden yabancı okullara karşı çıktığım için beni eleştirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni hayata geçirdiğimizde 15 gün boyunca Yunanistan televizyonları beni yerden yere vurdular, eleştirdiler” diye konuştu.

Bakan Tekin, Tatvan’daki kongrenin ardından yarın Ahlat’ta düzenlenecek olan kurum içi toplantısını gerçekleştirmek için Ahlat’a hareket etti.