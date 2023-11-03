Sultagazi’de hayırsever iş adamları ve Sultangazi Belediyesi iş birliği ile yapımı tamamlanan 3 okulun açılışı ve bir okulun da temel atma töreni gerçekleşti. Düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Sultangazi’de yapımı tamamlanan 3 okul ve temeli atılan 1 okul için toplu temel atma ve açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler, vatandaşlar, siyasiler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yapımı tamamlanan 3 okul için kurdele kesimi yapıldı. Törende okulların yapımına katkı sunan iş adamlarına da plaket takdim edildi. Program sonrasında Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki heyet okulu gezerek öğrencilerle vakit geçirdi.

Düzenlenen törende konuşan Bakan Tekin, "Sultangazi’nin bu anlamda çok ihtiyacı var. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Yapılan yatırım ve hayırların amel defterinize katkısı sürekli devam ediyor. Hayırseverlerimize ve ailemize sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yapacağımız okulların Sultangazi ve Sultangazi’deki çocuklar için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.