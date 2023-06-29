Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Gümüşhane’ye geldi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Gümüşhane’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Valiliğe geldi. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin ve beraberindeki heyet daha sonra valilik makamına geçti. Burada gerçekleşen sohbetin ardından Kemaliye Camii’nde bir cenaze namazına katılan Bakan Tekin daha sonra Gümüşhane Belediyesi’ne de ziyarette bulundu.

Gümüşhane Belediyesi’nin ardından sırasıyla MHP İl Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığına da ziyaret gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son olarak Atatürk Parkı’nda Gümüşhaneli vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve bayramlarını kutladı.

Bakan Tekin programın sonunda, terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın Torul’da bulunan baba ocağını ziyaret ederek kentten ayrıldı.