Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ayında Esenyurt’ta eğitim-öğretim faaliyetine başlaması planlanan lise kampüsünde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt’ta inşaatına başlanan ve Kasım ayında eğitim-öğretim faaliyetine başlaması planlanan lisede incelemelerde bulundu. Lise Kampüsünün içerisinde 8 lise, bilim ve sanat merkezi, kız öğrenci yurdu, erkek öğrenci yurdu, konferans salonu, amfi tiyatro, açık ve kapalı spor salonları, kütüphaneler, ibadethaneler ve bir adet planetaryumun bulunacağı belirtildi.

Projenin, İstanbul’da nüfusun en yoğun olduğu ilçesi olan Esenyurt’ta yaşanan derslik ihtiyacına çok önemli bir katkıda bulunacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt’un derslik ihtiyacını ortadan kaldıracak her türlü adımı atacaklarını söyledi.

"Burası gerçekten örnek gösterilecek bir kampüs”

Esenyurt’ta Türkiye’nin en büyük lise kampüsünü inşa ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yeni eğitim öğretim yılı başlayalı yaklaşık bir aylık bir zaman geçti. Bu vesileyle ben herkesin eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı başarılı bir şekilde 2024-2025 eğitim öğretim yılını da tamamlarız inşallah. Bugün Esenyurt’ta Kampüs okul projelerimizden bir tanesinin son kontrollerini yapmak, müteahhit firma ile eksikleri istişare etmek için bir araya geldik. Kampüs inşallah kasım ayı içerisinde tamamen bitmiş olacak. Kademeli bir şekilde de okullara öğrencilerin taşınma süreci başlayacak. Bu vesile ile emeği geçen başta projemizi sahiplenen TMSF yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yüklenici firmaya, mülki idari amirliklerimize, il ve ilçe eğitim müdürlükleri çalışanlarımıza, milletvekillerimize, siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten örnek gösterilecek bir kampüs. Sizlere tavsiyem kampüsü şöyle bir gezmeniz" dedi.

"Türkiye genelinde 2002’den bu yana derslik sayılarını 2-3 kat artırdık”

Kampüs içerisinde dünyadaki birçok üniversitede olmayan imkanların olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “İstanbul için rakam veriyorum. Mesela 2002-2003 yılı eğitim öğretim yılının başında İstanbul’da yaklaşık 40 bin derslik vardı. Şu an bitecek olanları saymıyorum, hali hazırda eğitim öğretim yılında eğitim verdiğimiz 105 bin dersliğimiz var. Çok önemli bir rakam. Aynı şekilde Esenyurt’ta 2002-2003 eğitim öğretim yılında 2 bin 706 dersliğimiz varmış. Şu an içerisinde bulunduğumuz kampüste 320 derslik var, bunu saymıyorum. Şuan 6 bin 686 derslik ile Esenyurt’ta eğitim veriyoruz. Nereden baksanız hepsinde 2-3 katına yakın derslik sayısında artış var” diye konuştu.

"Türkiye’de hiçbir kampüste olmayan bir bilim merkezimiz olacak"

Projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "İçerisinde bulunduğumuz kampüste 320 tane derslik var. 8 tane lisemiz olacak burada. Ayrıca bu 8 lisenin ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanları yani spor salonları, konferans salonları, laboratuvarlar, atölyeler hepsi en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış durumda. Ayrıca bir kız öğrencilerimiz ve bir de erkek öğrencilerimiz için yurt binası var. Bu da çok önemli bir işlevi yerine getirecek. Ayrıca burada bir tane camimiz var. Ama belki de Türkiye’de hiçbir kampüste olmayan bir alanımız daha var. Bilim merkezimiz ve hemen bitişiğinde bir planetaryumumuz var. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde İstanbul’un tamamındaki öğrencilerimize hizmet edecek bir gözlem merkezimiz burası. Dört dörtlük bir kampüsümüz burası inşallah kasım ayı içerisinde uygun bir zamanda da açılışını yapıp eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız” dedi.

"Bu dersliklerle beraber Esenyurt’ta önemli bir gelişme sağlanacak"

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden olan Esenyurt’ta, okullardaki derslik ihtiyacını ortadan kaldıracak her türlü adımın atılacağını ifade eden Bakan Tekin, "Derslik başına öğrenci sayımızın en çok olduğu ilçelerden birisi Esenyurt. Bu dersliklerle beraber bu konuda da önemli bir gelişme sağlanacak. Şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlerle merkezi hükümetler beraber çalışmak durumundalar. Buradaki eğitim altyapısını güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız ama yerel yönetimlerin, belediyelerin burada bizimle çalışmaları ve üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlar sağlandıkça da Esenyurt için derslik ihtiyacını ortadan kaldıracak her türlü adımı ortadan kaldıracağız” diye konuştu.