Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim altyapısının 2002 ile kıyaslanmayacak düzeyde gelişmiş durumda olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak için Aksaray’a geldi. İlk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve daire müdürleri tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında karşılandı. Vali Kumbuzoğlu ve daire müdürleriyle 2 saatlik basına kapalı toplantı yapan Bakan Tekin, toplantı çıkışında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Merkezden aldığımız kararların, merkezden yürütmeye çalıştığımız politikaların illerimizde nasıl karşılık bulduğu, ne tür sonuçlar ortaya çıkardığı, yeni politikalar için ihtiyaç duyulan konuların neler olduğu anlamında illerimizi ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün de bakanlıktaki bütün bakan yardımcılarımız ve birim amirlerimiz ile beraber Aksaray’dayız. Şu an Aksaray’ın bütün ilçelerinde en az genel müdür düzeyinde bir arkadaşımız, ilçe bazlı olarak burada yaptığımız toplantımızı ilçelerde yapıyor. Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Aksaray’da da eğitim öğretim altyapısı 2002 ile kıyaslanmayacak düzeyde gelişmiş durumda. 2002 öncesi Türkiye ile 2024 - 2025 Türkiye’si iki farklı ülke gibi duruyor. Birisinde ortalama derslik başına öğrenci sayılarının 40’lı rakamlarda olduğu, 70-80 kişilik sınıflarda eğitim öğretimin yapıldığı Türkiye var, diğerinde ise ortalama derslik başına öğrenci sayısının 20’lere düştüğü bir Türkiye var. Birisinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yine dünya ortalamalarının çok üstünde olduğu bir Türkiye varken bugün dünya ortalamalarına, OECD ortalamalarına erişmiş bir Türkiye var. Bu eğitim öğretim alanında gerçekten ülkemizde yapılmış ciddi bir devrim. Bunun sonuçlarını da almaya başladık. Hepinizin bildiği gibi bu anlamda uluslararası ölçme ve değerlendirme yapan mekanizmaların Türkiye ile ilgili raporlarını sürekli bakanlığımız derliyor, 2002’den itibaren trend sürekli yukarıya doğru idi ama 2024 Aralık ayının başında OECD’nin yaptığı bir değerlendirme, TIMSS’de Türkiye fiziki altyapıya, teknolojik altyapıya yaptığı yatırımın karşılığını eğitim niteliği açısından da aldığını gösterdi. Matematik ve fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında Avrupa’da birinci olmuş durumdayız. Bunlar çok ciddi adımlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye gerçekten bu anlamda eğitim konusunda ciddi bir mesafe kat etti" dedi.