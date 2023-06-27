Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum Valiliği’ni ziyareti sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne geçti.

Bakan Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Erzurum Valisi Okay Memiş ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bakan Tekin’e Büyükşehir’in yatırımlarıyla ilgili brifing sundu. Şehrin 10 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade eden Başkan Sekmen, eğitim projelerini de Bakan Tekin ile paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, kentteki çalışmalarından dolayı Başkan Sekmen’i tebrik etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.