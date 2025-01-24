Birtakım ziyaret ve açılışlara katılmak için Elazığ’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Müfredatı değiştirdik. Biz çocuklarımız bu türden adet ve gelenekleri öğrensinler istiyoruz. Onlar da öğrenmesinler diyorlar. Biz örnek oluyoruz. Çocuklar, dedelerini, babalarını örnek alsınlar diyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretler ve açılışlar için Elazığ’a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Tekin, şeref defterini imzaladı. Bakan Tekin’e Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Tekin Valilikten sonra beraberindekilerle birlikte Sürsürü Anaokuluna geçti. Burada ara tatil etkinliklerine katılan Bakan Tekin, Yöresel-Kültürel Etkinlikler Atölyesi’ndeki öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin yöresel kıyafetlerine uyan Bakan Tekin, 8 köşe kasket takıp yelek giydi. Ardından diğer etkinlik atölyelerini gezen Bakan Tekin, minik öğrencilerle uzun süre ilgilenip muhabbet etti.

"Kendi dilini doğru düzgün konuşamayan bir çocuğa İngilizce, matematik nasıl öğreteceğiz"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni yaptıklarını aktaran Bakan Tekin, "Müfredatı değiştirdik. Biz çocuklarımız bu türden adet ve gelenekleri öğrensinler istiyoruz. Onlar da öğrenmesinler diyorlar. Biz örnek oluyoruz. Çocuklar, dedelerini, babalarını örnek alsınlar diyoruz. Okullara bunu resmi olarak koyalım. Bunu dersin bir parçası olarak öğretsinler diyoruz. Adamlar da çıkıyor siz gericisiniz diyorlar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam da budur. Çocuklar geleneklerini, göreneklerini, kültürü öğrensinler. Diğer şeyleri öğrenmesinler demiyoruz. Zaten onları da öğrenecekler. Bunu da öğrenciler ki bu toplum bir arada yaşasın. Deprem, yangın olduğunda birbirleri ile yardımlaşsınlar. Yakınlarına bir sıkıntı olduğunda ölüsün arkasından bir Fatiha okusun, taziye öğrensin. Atalarının, dedelerinin mezarlarına gidip dua okusun ve bunları öğrensin istiyoruz. Ben böyle dediğim için her gün televizyonda bana saydırıyorlar. Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ni geçen sene başlattık. Çocuklar önce dilimizi öğrensin. Kendi dilini doğru düzgün konuşamayan bir çocuğa İngilizce, matematik nasıl öğreteceğiz. Buna bile itiraz ediyorlar. Anadolu benim arkamda, siz ne derseniz deyin diyorum" diye konuştu.

Programın ardından Mehmet Dumandağ Camisi’nde cuma namazı kılan Bakan Tekin, cami çıkışı 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde ve önceki günlerde Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına çorba ikram etti.