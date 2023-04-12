Bakanlık yetkilileri ve 81 il Müdürünün katılımıyla Ankara Gölbaşı Mogan MTAL'de düzenlenen iftar programında Adem Koca, başarı belgesini Bakan Mahmut Özer'in elinden aldı.

Adem Koca: "Yaşadığımız yüzyılın afetinde maalesef milletçe çok üzüldük. Bizler eğitim camiası olarak yaraların ek kısa sürede sarılması için her zaman milletimizin ve devletimizin yanında olduk. Bu anlamda Sayın Bakanımızın bizlere layık gördüğü bu başarı belgesini mesleğine tüm kalbiyle bağlı, emektar meslektaşlarım adına alıyorum. Taltifleri için Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyor, bu başarının mimarı tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.