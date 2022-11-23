Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde emekli öğretmenleri ziyaret etti. Bakan Özer, "Hepinize emeklerinizden dolayı hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de şahsım adına şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde emekli öğretmenleri ziyaret etti. Bakan Özer, "Hepinize emeklerinizden dolayı hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de şahsım adına şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum" dedi.

Bakan Özer, eşi Nebahat Özer ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki emekli öğretmenler ve diğer huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Emekli eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Özer, çiçek takdiminde bulundu ve bir süre sohbet etti. Emekli öğretmenlerin tecrübelerini dinleyen Bakan Özer, "Hepinize emeklerinizden dolayı hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de şahsım adına şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum" dedi.

Emekli öğretmenler, genç öğretmenlerle tecrübelerini paylaşacak

Özer, öğretmenliğin meslekten öte bir yaşam tarzı olduğunu ifade ederek, "Fedakarlık üzerine inşa edilen bir meslek. Onun için sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var" ifadesini kullandı. Özer, emekli öğretmenlerin, "Genç öğretmenlere tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz" sözleri üzerine, "Memnuniyetle bunu yapalım. 81 ilimizden gelen öğretmenlerimizi de burada sizlerle buluşturalım. Önümüzdeki aydan itibaren bunu düzenli yapalım" diye konuştu. Pazartesi günü Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yaşanan terör saldırısına da değinen Özer, yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ayşenur Alkan Öğretmen’in, o olay sırasında dahi öğrencilerini düşündüğünü belirtti. Özer şöyle devam etti:

"Öğrencilerini aşağı indirip sonra ’Acaba bir öğrenci sınıfta kaldı mı’ diye görev aşkıyla hareket edip canını hiçe sayarak tekrar yukarı çıktığında patlama nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İşte öğretmenlik, fedakarlıkla, sevgiyle, aşkla yapılan bir meslek. Ülkemizin bu kadar güçlü hale gelmesinde sizlerin çok büyük emekleri var. Onların fedakarlıklarıyla, gece gündüz çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok daha güçlenmeye devam edecek. İnşallah, bundan sonra da Bakanlık olarak tüm bürokratlarımızla birlikte sık sık sizi ziyaret edeceğiz. Sadece Öğretmenler Günü’nde değil, başka günlerde de inşallah birlikte olacağız. Hepinize minnettar olduğumu ifade etmek için geldim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz."

"Köylerde yetişkin, çocuğu ve torunu aynı çatı altında bir araya getiriyoruz"

Sohbetinde, köylerde açılan köy yaşam merkezlerinden de söz eden Özer; buralarda yetişkin, çocuk ve torun herkesin bir araya getirildiğini kaydetti. Özer, "Buralara inanılmaz rağbet var. Şehirlerden köylere kaymalar başladı. Tarım ve hayvancılık gelişirken istihdama olumlu etkiler başladı. Muhtemelen size en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyemiz, köy okullarının açılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret programında Bakan Özer’e, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural da eşlik etti.