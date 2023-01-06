Eskişehir’de katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2022’de büyük oranda tüm Türkiye’deki okul binalarının güçlendirme çalışmalarını yaptık ama eksik kalanlar var. Dolayısıyla 2023 yılında artık güçlendirme çalışmalarını ülkemizin eğitim sisteminin gündeminde çıkaracağız. Türkiye’de en güvenli yerlerin okullar olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız” dedi.

Eskişehir’de katıldığı İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2022’de büyük oranda tüm Türkiye’deki okul binalarının güçlendirme çalışmalarını yaptık ama eksik kalanlar var. Dolayısıyla 2023 yılında artık güçlendirme çalışmalarını ülkemizin eğitim sisteminin gündeminde çıkaracağız. Türkiye’de en güvenli yerlerin okullar olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ilk durağı Eskişehir Valiliği oldu. Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Vali Erol Ayyıldız’ı ziyaret eden Bakan Özer, valilik makamında özel görüşme yaptı. Görüşmeye AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre katıldı. Görüşme sonrasında Eskişehir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Özer, toplantının ardından valilik binasında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Eskişehir’deki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımları ve Türkiye’deki okul binalarının güçlendirme çalışmalarına ilişkin konuştu.

“Eskişehir’e 760 milyonluk yatırım yapma kararı aldık”

Eskişehir’e yapılan yatırımların 460 milyon lira civarında olduğunu ve bu sayıyı arttırmaya karar verdiklerini kaydeden Bakan Özer, “Bizim amacımız; eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirerek her geçen gün sürekli iyileştirme kültürüyle eğitimi çok daha üst noktalara taşıyabilmek ve Türkiye’nin, özellikle Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda eğitimi ana vurgu olarak sürekli destekleyebilmek. Bunun için ’Eskişehir’de de neler yapabiliriz’, bunları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Milli Eğitim Bakanlığının şu anda 2023 yılı içerisinde Eskişehir’de devam eden ve izin verdiğimiz yatırımlar toplam 459-460 milyon lira civarında. Bugünkü değerlendirmemizde biraz önce bahsettiğim çerçevede eğitimin kalitesini ve işlenebilirliğini daha fazla arttırmak için ilave 760 milyonluk yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Eskişehir’deki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 459 milyon liradan 1 milyar 219 milyon liraya çıkarmış olduk. Öncelikle bu yatırımların Eskişehir’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu çerçevede en ağırlık verdiğimiz yatırım okul öncesi eğitim. Eskişehir’e 22 tane anaokulu yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2022 yılındaki en büyük önceliğimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını arttırmaktı. Biz Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde 3 bin anaokulu kapasitesi üretmek için yola çıktık. Çünkü o tarihte Türkiye genelinde 2 bin 782 tane anaokulu vardı ve 1 yıl gibi kısa sürede 3 bin değil 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturarak ilk kez 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 65’ten yüzde 99’a çıkarabilme imkanımız oldu. 2023 yılında artık hedefimiz 5 yaşı sağladıktan sonra 4 ve 3 yaş okullaşma oranlarını da arttırmak. Bunun için 22 tane anaokulunu Eskişehir’e kazandıracağız. Yıkılan ve yapılması gereken 2 tane ilkokul ve 2 tane ortaokulu da yatırım programımıza almış bulunuyoruz. Emek Mahallesi’ndeki 32 derslikli Anadolu lisesini yatırım programımıza dahil ettik. Hızlı bir şekilde bunun yapımıyla ilgili çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

“Türkiye’de en güvenli yerlerin okullar olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız”

Türkiye genelinde okul binalarının güçlendirilmesi konusunun 2023 yılında eğitim sisteminin gündeminden çıkarılacağını söyleyen Bakan Özer, “2022 yılında en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi tüm Türkiye’de depremle ilgili güçlendirme çalışmalarıydı ve 2022 yılında üst limit hiç kullanmadık. Yani herhangi bir ilde yatırım ile ilgili sınırlama getirmedik. Tüm güçlendirme çalışmalarımızı yapabilecek şekilde kaynaklarımızı organize ettik. 2022’de büyük oranda tüm Türkiye’deki okul binalarının güçlendirme çalışmalarını yaptık ama eksik kalanlar var. Dolayısıyla 2023 yılında artık güçlendirme çalışmalarını ülkemizin eğitim sisteminin gündeminde çıkaracağız. Türkiye’de en güvenli yerlerin okullar olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız. Bu kapsamda da Eskişehir’de bazı okullardaki güçlendirilmesiyle ilgili ve büyük onarımlarıyla ilgili ihtiyaç vardır. Bunlara da 130 milyonluk bir kaynak aktarmış bulunuyoruz. Bir diğer önemli projemiz köy yaşam merkezlerini bizler sadece çocuklarımızın anaokulu ve ilkokul ihtiyacını karşılamak için değil aynı zamanda o köylerdeki yaşayan vatandaşlarımızın da tarımla, hayvancılıkla ilgili yaşam becerilerini güçlendirmeyle ilgili, özellikle istihdam becerilerini güçlendirmeyle ilgili halk eğitim merkezleri kurarak vatandaşlarımızı da desteklemek üzere köy yaşam merkezleri ismi altında Türkiye’de yaygınlaştırıyoruz. 2022 yılından şu ana kadar toplam 2 bin 200 tane köy yaşam merkezi açtık. 2023 yılındaki hedefimiz Türkiye’deki belli oranda nüfusun yaşadığı yerlerdeki tüm köy okullarını vatandaşların, çocuklarımızın hizmetine açmak. Bu kapsamda da Eskişehir’den 12 tane köy yaşam merkezi hizmete alınmış, 35 tanesi tekrar değerlendirmeye alınacak. İnşallah ilk 3 ay içerisinde o köy yaşam merkezlerini de hizmete sunacağız” dedi.