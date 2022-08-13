Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Son 20 yıl, bu ülkedeki eğitimde devrimsel dönüşümler yaşandı. Bu ülkenin evlatlarının, siz değerli ailelerin yavrularının eğitimin tüm kademelerine ücretsiz bir şekilde erişebilmesi için Çorum, Amasya, Cizre, Silopi diye hiçbir bölge ayrımı yapılmadan devasa yatırımlar yapıldı” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Son 20 yıl, bu ülkedeki eğitimde devrimsel dönüşümler yaşandı. Bu ülkenin evlatlarının, siz değerli ailelerin yavrularının eğitimin tüm kademelerine ücretsiz bir şekilde erişebilmesi için Çorum, Amasya, Cizre, Silopi diye hiçbir bölge ayrımı yapılmadan devasa yatırımlar yapıldı” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Çorum’da gerçekleşen toplu açılış töreninde konuştu. Vatandaşlara seslenen Bakan Özer, son 20 yılda Türkiye’deki eğitim sisteminde devrimsel dönüşümler yaşandığını belirterek, “Son 20 yıl, bu ülkedeki eğitimde devrimsel dönüşümler yaşandı. Bu ülkenin evlatlarının, siz değerli ailelerin yavrularının eğitim tüm kademelerine ücretsiz bir şekilde erişebilmesi için Çorum, Amasya, Cizre, Silopi diye hiçbir bölge ayrımı yapılmadan devasa yatırımlar yapıldı. 2000’li yıllarda 300 bin seviyesinde olan derslik sayısı bugün 857 bine ulaştı. Bugün eğitim sistemimizde 18,9 milyon yavrumuz ücretsiz olarak yararlanmakta. Aynı zamanda 1.2 milyon öğretmenimiz eğitim sisteminde yer almaktadır. Şu anda eğitim sisteminde yer alan öğretmenlerimizin yüzde 75’i son 19 yılda atandı. Sadece bunlar yapılmadı. Başörtülü kızlarımız, yavrularımız, kadınlarımız eğitime erişemiyordu. Başörtüsü yasağı bu dönemde kaldırıldı. O dönem, başörtüsü, bugün kadına şiddetten konuşanlar o gün kadına şiddetten konuşmuyordu. Başörtülü kadınlarımız yurtdışına eğitime gittiği zaman bugün beyin göçü hakkında konuşanlar o gün beyin göçü hakkında konuşmuyorlardı. Çocuklarımızın eğitime erişimleri hiç kimsenin umurunda değildi. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin himayesinde Türkiye’nin her noktasına eğitim kuruluşları kavuşturuldu. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu eğitim kuruluşlarının açılışını yapacağız” diye konuştu.