Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugüne kadar 520 tane atıl durumda olan köy okulunu Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürdüklerini belirterek, “Köy yaşam merkezlerinin sayısını bine çıkaracağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugüne kadar 520 tane atıl durumda olan köy okulunu Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürdüklerini belirterek, “Köy yaşam merkezlerinin sayısını bine çıkaracağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Üçkuyu köyünü ziyaret etti. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmasında, 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nin başlayacağı 12 Eylül’e kadar köy yaşam merkezlerinin sayısını bine çıkaracaklarını belirterek, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri aracılığıyla eğitim desteği verildiğini aktardı. Köylerde atıl bekletilen eski okul binalarından faydalanıldığını söyleyen Bakan Özer, "Özellikle Covid-19 salgınından sonra tüm dünyada metropollerden şehirlere, şehirlerden ilçelere, ilçelerden köylere doğru dönüş başladı. Aynı zamanda enerji kadar kritik olan bir sektör ortaya çıktı, tarım ve hayvancılık. Son zamanlarda gıda tedarik zincirlerinde yaşanan problemler bu konunun çok daha ehemmiyetli olduğunu ortaya koydu. Biz tarım ve hayvancılıkla ilgili çok güçlü bir ülkeyiz ama bunu daha güçlü hale getirebiliriz. Bu projenin çıkış noktası da bu." şeklinde konuştu.

Köylerdeki çocukların bulundukları yerlerde ilkokul eğitimlerini almalarını sağlama amacıyla yönetmelikte değişiklik yaptıklarını belirten Bakan Özer, "Artık, tüm Türkiye’deki köy okullarımız istenmesi durumunda öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilecek. Köylerde, anaokulu açılmasıyla ilgili 10 öğrenci sayısını 5’e düşürdük. Sadece bu adımımızla bin 800 köyümüzde 20 bin yavrumuz köy anaokullarıyla buluştu. Köyde vatandaşımız yaşıyor. Köy Yaşam Merkezleri’ne halk eğitim kursları açalım dedik. Tarım ve Orman Bakanlığıyla hareket edelim, farklı kursları buradaki vatandaşımızın ayaklarına getirelim, dedik. Samsun’da başlattığımız bu proje adım adım tüm Türkiye’ye yayılmaya başladı. Şu ana kadar kısa sürede 520 tane atıl durumda olan köy okulunu, Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürmüş bulunuyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nin başlayacağı 12 Eylül’e kadar bu rakamı bine çıkartacağız. Türkiye’de ilk defa bir model ortaya çıktı. Bu binada vatandaşlarımız kurs alacak, çocukları ve torunları da yan tarafta okuyacak. İlk defa bir bölgede, o bölgenin yetişkini ile çocuklarını aynı okul çatısı altında birleştirmiş olacağız. Yılın sonuna kadar, atıl durumda olan yaklaşık 6 bin 900 köy okulunda hizmet verilecek. Şehirlerde nasıl okullarımız, kurumlarımız çok nitelikli eğitim veriyorsa, lokasyonundan bağımsız şekilde Köy Yaşam Merkezleri de vatandaşlarımızın çocuklarının ve kendilerinin hizmetinde olacak” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkezin açılış kurdelesini Üçkuyu köyünde yaşayan Hatice Çalışkan’ın yanı sıra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İlçe, Belde Belediye Başkanları ve diğer katılımcılarla kesti.

Özer, açılış sonrasında merkezde eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarının sergilendiği alanı gezdi.

Özellikle özel öğrencilerin yaptığı seramik bölümünü ile yakından ilgilenen Bakan Özer bir süre çanak yapımını da izledi.