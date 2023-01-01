Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Tosya’ya gelerek cenaze namazına katıldı. Özer, Levent Özil ve ailesine başsağlığı diledi. Namaza Bakan Özer’in yanı sıra, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Özil’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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