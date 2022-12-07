Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’da Kanada’nın Saskatchewan Eyaleti Yüksek Eğitim Bakanı ve Kanada Eğitim Bakanları Konseyi Başkanı Gordon Wyant ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’da Kanada’nın Saskatchewan Eyaleti Yüksek Eğitim Bakanı ve Kanada Eğitim Bakanları Konseyi Başkanı Gordon Wyant ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Bakan Özer temasları kapsamında, Kanada’nın Saskatchewan Eyaleti Yüksek Eğitim Bakanı ve Kanada Eğitim Bakanları Konseyi Başkanı Gordon Wyant ile görüştü.