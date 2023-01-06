Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eskişehir’e geldi. Özer, kentte ilk olarak Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Özer, valilik makamına geçti. Burada Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’da şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenecek olan İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılacak.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eskişehir Valiliği’ni ziyaret etti.

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