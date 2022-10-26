Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış töreninde konuştu. Türkiye’de eğitimde yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkacağını söyleyen Bakan Özer, “28 Şubat süreci mimarlarının, bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasına engel koyanların, bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Onlardan da öğreneceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış töreninde konuştu. Türkiye’de eğitimde yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkacağını söyleyen Bakan Özer, “28 Şubat süreci mimarlarının, bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasına engel koyanların, bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Onlardan da öğreneceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından gerçekleştirildi. Bin 200 öğrenci kapasiteli okulun açılış törenine Bakan Özer’in yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende imam hatip lisesi öğrencisi Abdulkadir Geylani tarafından Kur’an-ı Kerim Tilavet edildi. Daha sonra Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Grubu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

“Farklı bir ruh veren okullar inşa ediliyor”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı konuşmada, “Yapılan okullar sadece bir okul olsun diye değil, gerçekten bambaşka öğrencilerimize, öğretmenlerimize farklı bir ruh veren okullar inşa ediliyor. Bu atılımlar çok daha farklı bir faza evrildi. İnşallah bu örnekler Türkiye’nin her noktasında yaygınlaşacak. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz girdiği zaman bu devlet okulu mu, özel okul mu ayrımı ortadan kalkacak. Devlet okullarının özel okullardan çok daha iyi bir noktaya taşındığını görecekler” dedi.

“Yapılan iyi atılımlar, müdahaleye maruz kaldı”

İmam Hatip okullarının çektiği sıkıntılardan söz eden Bakan Özer, “İmam Hatip Okulları bu ülkenin evlatlarını imam olsunlar diye değil, dininden haberdar olsunlar diye kurgulanan bir okul türü. 1951 yılından itibaren yapılan iyi atılımlar, 1990-2000’li yıllar arasında tekrar 2 tane müdahaleye maruz kaldı. Birincisi zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması. Tamamen imam hatiplerin, ortaokulların kapatılmasına matuf bir eğitim politikası. Bunu geçenlerde konuştum. Bazıları, ‘Milli Eğitim Bakanı oturduğu koltuktan haberdar değil’ dedi. 5 yıldan eğitim zorunlu 8 yıla çıkıyor, niye itiraz ediyor dediler. İmam Hatip Ortaokullarının kapatılmasının üzerini örtüyor, 8 yıla çıkarılmasına sanki ben itiraz ediyormuşum gibi algılıyor. Öyleyse 4+4+4’te 12 yıla çıkarken neden itiraz ettiniz?” dedi.

“İkinci müdahale 1999’da yürürlüğe giren kat sayı uygulaması”

Yapılan bir diğer müdahaleden söz eden Bakan Özer, “İkinci müdahale 1999’da yürürlüğe giren kat sayı uygulaması. Bu uygulamanın amacı çok basit. Akademik olarak başarılı öğrencileri imam hatip okullarından ve meslek liselerinden uzaklaştırmak. Yani dinini ve değerini bilen insanların imam hatiplerden uzaklaşmasını sağlayarak dinini bilen vali, kaymakam, iş adamı, bürokrat olmasını engellemek. Meslek liseleri de aynı şekilde” diye konuştu.

“Antidemokratik uygulamalar 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldı”

Bakan Özer konuşmasının devamında, “Tüm bu antidemokratik uygulamalar, son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldı. Bugün insanlar rahat konuşuyor. ‘Okulların şöyle olması lazım, öğrenci sayısının öyle olması lazım, eğitim kalitesinin böyle olması lazım’ diyenlerin arka planına bakın. Bu dönemler içerisindeki başörtüsü yasağını, kat sayı uygulamasının ortaya çıkmasıyla ilgili fikir üreten insanlar. Çoğu öğrencimiz bu ülkenin eğitim sisteminin kendi öz evlatlarına başörtüsü yasağı uyguladığından belki haberdar değil. Başörtülü öğrencilerimiz, kapıya gelip okulun içerisine giremiyordu. İkna odalarına alınıyorlardı” ifadelerini kullandı.

“28 Şubat mimarlarının bize söyleyeceği hiçbir şey yok”

Okullara verilen destekten söz eden Bakan Özer, “Tüm okulların kütüphanelerine kavuşturulmasına kadar, okullarımızın imkanlarını arttırmayla ilgili çocuklarımızın çok daha nitelikli ortada eğitim almalarıyla ilgili tüm desteği vereceğiz. Türkiye’de eğitimde yeni başarı hikayeleri ortaya çıkacak. Çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Şuna emin olun, 28 Şubat süreci mimarlarının bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasına engel koyanların, bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Onlardan da öğreneceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

“Yaklaşık 100 milyon lira harcanarak bu hale getirildi”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy gerçekleştirdiği konuşmada, “Bugün resmi açılışını yaptığımız Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu okullardan biri. Yıkıldı, yeniden yapıldı. Yaklaşık 100 milyon lira harcanarak bu hale getirildi. Laboratuvarı, atölyeleri, kütüphanesi, yemekhanesi, her şeyiyle son derece modern, kullanışlı, güvenli bir bina. Okul muhteşem oldu. Konferans salonu da muhteşem olsun istedik. 577 koltuk kapasiteli, ses ve aydınlatma sistemleri son teknoloji ürünü bu muhteşem konferans salonu için öz kaynaklarımızla 9 milyon TL’ye mal oldu. Çok farklı programlara ev sahipliği yapabilecek bir salon. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza, ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından Bakan Özer’e hediye verildi. Kurdele kesiminin ardından Bakan Özer ve beraberindekiler açılışı yapılan okulu gezdi.