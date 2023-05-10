6 Şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ilk günden itibaren arama kurtarma ve lojistik destek çalışmalarına katılan Ağrı MEB AKUB ekip üyelerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından gönderilen plaketleri, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda MEB-AKUB ekip üyeleri ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, deprem bölgesinde kurtarma-arama çalışmalarından dolayı AKUB ekip üyelerine teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. Takdim sırasında kısa bir konuşma yapan Kökrek, "Malumunuz, ülkemiz deprem bölgesinde ve acil durumların yaşandığı bir yer. Dolayısıyla her zaman hazır olmamız gerekiyor. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendi bünyemizde tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak AFAD ile koordineli çalışan MEB AKUB birimimizi oluşturduk. Ekibimiz en son deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bu konuda başarılı bir çalışma sergiledi. Onları tebrik ediyorum. Afet durumunda yapılması gerekenler ile ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerimiz bu konularda bilinçlendirilmektedir. Anasınıfından itibaren çocuklarımıza bu bilgilerin verilmesi gerektiğine dair inançla gayret gösteriyoruz. AKUB ekibimizin de acil afet durumlarında üzerine düşeni yine fazlasıyla yapacağına olan inancım tamdır. MEB-AKUB üyelerine göstermiş oldukları bu fedakârlıktan dolayı en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Allah, Ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza etsin” diyerek sözlerini bitirdi.

Programa, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, İş Güvenliği Uzmanı Yakup Zariç, MEB AKUB Ekip Lideri Yunus Kaya ve ekip üyeleri katıldı.