Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde okul müdürleri ve idarecileriyle bir araya gelerek, istişarede bulundu.

İstişare toplantısı İlçenin Mehmetçik İlkokulu toplantı salonunda yapıldı. Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Yılmaz, "Aslında Siverek çoktandır benim gelmeyi arzu ettiğim bir ilçeydi, nasip bu güneymiş ve aslında bu ilçemizi ziyarette birazda geç kalmışım, siz değerli eğitim neferleriyle görüşmek bugüne nasipmiş” dedi.

Konuşmanın devamında, Bakanlık olarak saha buluşmalarına önem verdiklerini ve bu toplantının da bir istişare toplantısı olduğunu belirten Yılmaz, “ Bu toplantımızın amacı Bakanlığımızın politikalarını uygulaması noktasında sizlerle bir görüş veriş alışverişinde bulunmak, hem de sizlerin özelikle sahada bizlere iletmek istedikleriniz mesajları almaktır. Sayın Bakanımız bu konuları son derece önemsiyor, kendisi her gittiği il ve ilçede mutlaka yöneticilerimizle ve özelikle öğretmenler odasında öğretmenlerimizle buluşarak, eğitim politikalarımızdan güncellenmeler, gerektiğinde aksaklık görülen yerlerde iyileştirmeler yapılıyor. Biz Milli Eğitim camiası olarak, büyük bir aileyiz, her birimiz bu ailenin bir neferiyiz ve her birimizin de görevi de tıpkı Hacer-ül Esved’in taşınması gibi bir görevdir. Hepimizin bildiği gibi, sevgili peygamberimizin, peygamberlik öncesinde bir hakemlik olayı vardı, o da Hacer-ül Esved’in taşınmasıyla ilgili bir çözüm ortaya sunmuştu ve herkes bir tarafından tutmuştu. Dolaysıyla hepimiz büyük bir aile olarak eğitimde bir faaliyet yürütmekteyiz, her birimiz bir tarafından bir vazifeyi bir yerine getiriyoruz ama en önemli vazife açı söylemek gerekirse sınıfta k öğretmenlerimizin vazifesidir. Bizimkiler hepsi yardım, yani bir destek bir bakıma, mesela şimdi biz buradayız, birlikteyiz ama değerli öğretmenlerimiz şimdi okulda, dersler devam ediyor, öğrencilerimiz okullarına devam ediyor. Asıl orda ki eğitim niteliği nasıl iyi olabilir, bütün mesele o. Onun için ben bu buluşmaları önceliyor ve önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Yılmaz açılış konuşmasından sonra sözü, toplantıya katılan idarecilere verdi. Okul idarecileri de, bölgede ve okullarda eğitim ile ilgili sıkıntı ve çözüm önerilerini Bakan Yardımcısı Yılmaz’a bildirdi, Nazif Yılmaz’da idarecilerin sıkıntı ve çözüm önerilerini not aldı. Müdürlerin sorularına cevap verdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yavuz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul idarecileri hazır bulundu.