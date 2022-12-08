Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları olmayan okullarda bütünleşik FKB Uygulama Laboratuvarının Kurulumu için Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile “Anadolu Liselerinde Bütünleşik Fizik, Kimya, Biyoloji Uygulama Laboratuvarı Kurulması Projesi” çerçevesinde Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi öğrencileri FKB laboratuvarına kavuştu.

Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları olmayan okullarda bütünleşik FKB Uygulama Laboratuvarının Kurulumu için Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile “Anadolu Liselerinde Bütünleşik Fizik, Kimya, Biyoloji Uygulama Laboratuvarı Kurulması Projesi” çerçevesinde Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi öğrencileri FKB laboratuvarına kavuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan 2021-2022 Çalışma Planı çerçevesinde, UNICEF tarafından sağlanan fonlarla çeşitli çalışmalar yürütülmekte. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu liselerinde fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları olmayan okullarda bütünleşik FKB Uygulama Laboratuvarının Kurulumu için Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile “Anadolu Liselerinde Bütünleşik Fizik, Kimya, Biyoloji Uygulama Laboratuvarı Kurulması Projesi” hazırlandı.

Projenin amacı, Anadolu liselerinde öğrencilerin, teorik yolla edindiği bilgileri uygulayarak öğrenebilmeleri, üretim kültürünü yaşayıp yaşatabilmeleri, eleştirel bakış doğrultusunda çözüm odaklı yaklaşım sergileyebilmeleri; yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilmeleri; tasarlayıp, üretebildikleri eğitim ortamlarının öğrencilere sağlanarak yeniçağın gerektirdiği gelişime açık becerilere sahip olmaları, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmelerine katkı sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirilmeleri.

Bu çerçevede Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen Bütünleşik Fizik Kimya Biyoloji Laboratuvarı açılışına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis, SAP Global Küresel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Başkanı Alexandra van der Ploeg katıldı.

“İnsanlığın lehine olacak her şeyi insanlık için üretmeye çalışacağız”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin, “Eğitim felsefesi ortaya koyacak olursak, bu eğitim felsefesi; ötekileştirmeyen, sınıfsallaştırmayan, despot olmayan. Bugün bu laboratuvarlarda öğrencilerimizle geleceğe yönelik olarak bütün evreni bize emanet verilmiş olarak kabul ediyoruz. Bütün insanlığın lehine olacak her şeyi insanlık için üretmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ebrar Yıldırım, “Tabi faydalarını gördüm. Fizikte dalgaları görüyoruz, kimyada karışımları yapıyoruz ve biyolojide beyin inceledik. Farklı farklı deneyler yapabiliyoruz. Dersteyken sınıf ortamında pek fazla yapamıyoruz. Gözlemleyebiliyoruz her şeyi” dedi.

Öğrencilerden Serdar Onaran, “İlk defa laboratuvarımız açıldı ve bunu tabi haliyle katkıları büyük oldu. Eğlenceli oluyor haliyle. Beynin bölümlerini incelik. Orada hocamız bize eliyle beyni açıp içindekileri gösterdi. Bu bile bizim anlamamız için çok önemli bir şey. Çünkü resimlerde belli olmuyor. Dalga boyunu animasyon şeklinde izliyorduk ama burada bir makine yardımıyla dalganın nasıl yayıldığını, derinliğinin arttığını görmek çok farklı bir şey. O yüzden bizi mutlu eden bir şey oldu” dedi.