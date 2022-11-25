Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Çankırı’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek meslek liseleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Çankırı’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek meslek liseleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, bir dizi ziyarette bulunmak için Çankırı’ya geldi. Çankırı Valiliğini ziyaret eden Şensoy, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile bir araya geldi. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Şensoy, Vali Ayaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile görüştü. Valilik ziyaretinin ardından Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Şensoy, Şehit okuldaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çerkeş ilçesini de ziyaret eden Şensoy, daha sonra Çankırı’dan ayrıldı.