Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri eğitim buluşması gerçekleştirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ve Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay ile birlikte Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, okulda yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. Okulun eğitim-öğretim faaliyetleri detaylı bir şekilde incelenirken, öğretmenlerle bir araya gelinerek görüş, öneri ve talepleri alındı. Öğrencilerin gelişimi için yapılan projeler, eğitim kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendirildi. Bu projelerin daha da güçlendirilmesi için fikir alışverişi yapıldı. Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in selamlarını ileten Bakan Yardımcısı Ökten, öğrencilerle sohbet ederek onların hedeflerine ve beklentilerine katkılar sağladı. Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, eğitimde yenilikçi adımlar atmak adına projeleri desteklemenin ve geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmek için büyük kararlılıkla çalışmanın önemini vurguladı.