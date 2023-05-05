Milli Eğitim Bakan Yardımcı Sadri Şensoy, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcı Sadri Şensoy, Çankırı’nın Ilgaz ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Şensoy, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Bakan Yardımcısı Şensoy’a, Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Bahçeci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bahadır Darakçı, okul yöneticileri ve öğretmenler eşlik etti.

Ilgaz Atatürk İlkokulu Konferans Salonunda öğretmenlerle de görüşen Bakan Yardımcısı, öğretmenlerin taleplerini dinledi. Öğretmenler, okul öncesi beslenme desteği, okul bazlı bütçe uygulaması, yardımcı kaynak- ders materyalleri desteği gibi konularda yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.