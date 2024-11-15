Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü; ilk kez ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)" sonuçları doğrultusunda yapılacak.ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025'te uygulanacak MEB-AGS'nin detayları belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS 80 soru, ÖABT oturumunda ise 50 sorudan oluşacak.

Sınava yönelik detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.