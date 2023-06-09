Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğü Milli Egemenlik Tabiat Parkı’nda Eko Okullar Projesi kapsamındaki okullarla bahar şenliği düzenlendi.
DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğü personelince öğrencilere, kurumun görevleri, sorumlulukları, alanın biyolojik çeşitliliği, faunası ve florası ile alakalı bilgiler aktarıldı.
Öğrencilerin doğayı merakla ve heyecanla gözlemledikleri etkinlikte, eğlenceli vakit geçirdiler. Halat çekme yarışmaları yapıldı. Şarkılar söylendi. Miniklere hayvan sevgisi aşlamak amacıyla yüzlerine hayvan figürleri çizildi. Keyifle geçirilen zamanın ardından etkinlik sona erdi.