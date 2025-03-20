Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Milli Egemenlik İlkokulu öğretmenleri, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ projesi kapsamında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de önemli bir eğitim deneyimi yaşadılar. Sınıf Öğretmeni Seval Karakartal Bişğin, Sınıf Öğretmeni Orkun Akman ve Müdür Yardımcısı Harun Yılmaz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 2024-1-TR01-KA122-SCH-000224161 numaralı Erasmus+projesi kapsamında, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Budapeşte’deki Szemere Bertalan Okulu’nda iş başı gözlem yaptılar.

Beş gün süren gözlem boyunca öğretmenler, Macaristan eğitim sistemini, okuldaki uygulamaları ve Türkiye’de uygulanabilecek yöntemleri yerinde inceleyerek deneyim kazandılar. Macaristan’daki eğitim uygulamaları hakkında detaylı bilgi edinen öğretmenler, bu deneyimlerini Türkiye’deki eğitim sistemi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirme fırsatı buldular.

Macaristan’daki deneyimlerini sadece kendilerine saklamayan öğretmenler, Türkiye’ye döndüklerinde okul öğretmenleri ve zümre öğretmenleri ile bir araya gelerek edindikleri bilgileri paylaşacaklar. Bu sayede projenin yaygınlaşması ve daha fazla öğretmene ulaşması hedefleniyor.

Yoğun geçen beş günlük gözlem sürecinin ardından öğretmenler, katılım sertifikalarını alarak Tavşanlı’daki okullarına döndüler. Bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten öğretmenler, edindikleri bilgi ve deneyimlerin Türk eğitim sistemine katkı sağlayacağına inandıklarını belirttiler.

Bu proje, Tavşanlı’daki eğitimcilerin Avrupa’daki eğitim sistemlerini yakından tanımalarına, farklı kültürleri deneyimlemelerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamalarına imkan tanıdı. Proje sayesinde elde edilen bilgi ve deneyimlerin, Tavşanlı’daki ve Türkiye’deki eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.