İspanya’da yapılan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’a Milli Takım kadrosunda yer alarak katılan Denizlili 5 sporcu, toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Denizlispor arayış içerisinde Denizlispor arayış içerisinde

Pamukkale Belediyespor’un başarılı dartçıları İspanya’da gerçekleşen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasına Milli Takım kafilesiyle katıldı. Pamukkale Belediyespor’un da antrenörlüğünü yapan Murat Dirier önderliğindeki Milli Takım kadrosunda mavi-beyazlı ekibin şampiyon dartçıları Zehra Gemi, Esma Doğan, Ceylin Ataş, Ayşe Bodur ve Burak Yasin Turgut yer aldı. Geçtiğimiz sene Gençler Avrupa Dart Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Zehra Gemi bu turnuvada U 19 kategorisinde Avrupa Şampiyonu olurken, U 19 Açık Avrupa Turnuvasında da altın madalya kazandı. U 19 Takımlar kategorisinde de gümüş madalyanın sahibi olan Gemi, 301 Açık Turnuva Büyük Kadınlar kategorisinde üçüncü oldu. Pamukkale Belediyespor’un bir diğer sporcusu Esma Doğan ise U 16 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. U 16 Kızlar Tekli Açık kategorisinde ise üçüncü oldu. U 16 Kızlar Tekli Açık kategorisinin şampiyonu da yine Pamukkale Belediyespor ekibinden çıktı. Pamukkale Belediyesporlu Ceylin Ataş rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Spor yaşamını mavi-beyazlı kulüpte sürdüren genç sporcular toplamda İspanya’dan 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile dönerek hem Pamukkale Belediyespor’u hem de Denizli’yi gururlandırdı.