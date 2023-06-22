İspanya’da yapılan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’a Milli Takım kadrosunda yer alarak katılan Denizlili 5 sporcu, toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor’un başarılı dartçıları İspanya’da gerçekleşen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasına Milli Takım kafilesiyle katıldı. Pamukkale Belediyespor’un da antrenörlüğünü yapan Murat Dirier önderliğindeki Milli Takım kadrosunda mavi-beyazlı ekibin şampiyon dartçıları Zehra Gemi, Esma Doğan, Ceylin Ataş, Ayşe Bodur ve Burak Yasin Turgut yer aldı. Geçtiğimiz sene Gençler Avrupa Dart Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Zehra Gemi bu turnuvada U 19 kategorisinde Avrupa Şampiyonu olurken, U 19 Açık Avrupa Turnuvasında da altın madalya kazandı. U 19 Takımlar kategorisinde de gümüş madalyanın sahibi olan Gemi, 301 Açık Turnuva Büyük Kadınlar kategorisinde üçüncü oldu. Pamukkale Belediyespor’un bir diğer sporcusu Esma Doğan ise U 16 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. U 16 Kızlar Tekli Açık kategorisinde ise üçüncü oldu. U 16 Kızlar Tekli Açık kategorisinin şampiyonu da yine Pamukkale Belediyespor ekibinden çıktı. Pamukkale Belediyesporlu Ceylin Ataş rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Spor yaşamını mavi-beyazlı kulüpte sürdüren genç sporcular toplamda İspanya’dan 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile dönerek hem Pamukkale Belediyespor’u hem de Denizli’yi gururlandırdı.