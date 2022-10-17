Kocaeli’de düzenlenen Sıfır Atık Festivali’ne katılan milli dalışçı Şahika Ercümen, "Deniz canlılarımızı çoğu zaman boynuna plastik poşet veya ağ takılmış, yardıma muhtaç halde buluyoruz. Birçoğunu kurtarıyoruz, bazen de kurtaramıyoruz. Maalesef iklim krizinin etkilerini yaşıyoruz. Atıkların yüzde 15’i deniz üzerinde. Bu, buz dağının görünen kısmı. Geriye kalan yüzde 85’i ise denizin altında" dedi.

Kocaeli’de düzenlenen Sıfır Atık Festivali’ne katılan milli dalışçı Şahika Ercümen, "Deniz canlılarımızı çoğu zaman boynuna plastik poşet veya ağ takılmış, yardıma muhtaç halde buluyoruz. Birçoğunu kurtarıyoruz, bazen de kurtaramıyoruz. Maalesef iklim krizinin etkilerini yaşıyoruz. Atıkların yüzde 15’i deniz üzerinde. Bu, buz dağının görünen kısmı. Geriye kalan yüzde 85’i ise denizin altında" dedi.

Sürdürülebilir bir dünya için Kocaeli’de Sıfır Atık Festivali düzenlendi. 3 gün süren festivalde çeşitli oturumlar düzenlenerek sıfır atık konusunda sorunlara ve çözümlere değinildi. Festivale katılan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, UNDP Sudaki Yaşam Savunucusu ve milli sporcu Şahika Ercümen, Bir Umut Marmara Belgeseli Yönetmeni Sibel Göloğlu, doğa gönüllüsü yazar Güven İslamoğlu ile TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, ’Sıfır Atık Mavi’ konulu panelde konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Deniz kaplumbağalarını plastik poşet veya ağ takılmış şekilde buluyoruz"

Deniz yaşamını korumanın önemini vurgulayan Şahika Ercümen, "Yaptığım dalışlarda en çok plastik atıklar ile karşılaşıyorum. Bazı deniz canlılarımızı örneğin caretta caretta gibi deniz kaplumbağalarını, çoğu zaman boynuna plastik poşet veya ağ takılmış yardıma muhtaç halde buluyoruz. Birçoğunu kurtarıyoruz, bazen de kurtaramıyoruz. Hepimizin yapması gereken de bu atıkların doğru şekilde dönüştürülmesi. Maalesef iklim krizinin etkilerini yaşıyoruz. Atıkların yüzde 15’i deniz üzerinde. Bu, buz dağının görünen kısmı. Geriye kalan yüzde 85’i ise denizin altında. Denizi sevmeyen insanın bile derin düşünmesi lazım. Çünkü soluduğumuz hava, içtiğimiz su doğal olaylardan etkileniyor" dedi.

"Denizdeki kirlilik durumu ve oksijen azlığı devam ediyor"

Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ise "Denizlerimizin geldiği son durumu görüyoruz. Müsilaj problemini Marmara’da yaşadık. Şimdi bunu yaşamıyoruz. Denizdeki kirlilik durumu ve oksijen azlığı ise devam ediyor. Son dönemde denize karşı olan ilgi, hassasiyet çok önemli. Çevresel ve evsel atıkların denizi kirletmemesi için herkesin son derece duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

"Denizdeki plastiklerin yüzde 10’u atık balık ağı"

Deniz yaşamını korumak zorunda olduklarını söyleyen doğa gönüllüsü yazar Güven İslamoğlu, "Denizde hayalet ağların her geçen gün deniz tehdidi artıyor. Denizdeki plastiklerin yüzde 10’u atık balık ağı. Biz denizden bunları çıkartıyoruz. Artık deniz ağları markalanıyor. ’Kestim, takıldı’ yok. Haber vereceksiniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu atık ağları toplayacak. Fethiye’de 14 metre boyunda balinaya denk gelmiştim. Kaçak atılan ağa takılmıştı. SAT komandoları ile balinayı kurtarmıştık. Bunlar sadece bizim görebildiklerimiz. Deniz yaşamını korumak zorundayız. 4-5 yıldır bu konuda farkındalık çalışmalar yapıyoruz. Balık ağının kopmaması lazım. Çöp toplamak ile bu işler olmuyor. Biz çöpçü değiliz, çöp toplamaktan bıktık. O lastik, o balık ağı denize gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı kurtaracak son nesil biz olacağız"

"Deniz varsa hayat var" diyen TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, "Bu noktada sözün bittiği yerdeyiz. İklim değişikliği demiyoruz, iklim krizi diyoruz. Bizim yaptıklarımızın sonucunda bunlar başımıza geliyor. Denizler bizim oksijen kaynağımız. Sıfır atık sessiz devrim. Hepimizin bireysel olarak yapacağı çok şey var. Dünyayı ilk kirleten biz değiliz ama dünyayı kurtaracak son nesil biz olacağız. Gelecek diyoruz ya, gelecek şimdi. Buna göre davranmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Marmara bölgesi Kocaeli kadar şanslı değil"

Denizlerin korunması gerektiğine dikkat çeken Bir Umut Marmara Belgeseli Yönetmeni Sibel Göloğlu ise "Ne yazık ki insanoğlu denizin kimyasını bozmuş, bize de müsilaj olarak gelmiş. Nasıl bozmuşuz? Şampuan ve deterjandan kutularından tutun da tarımsal alanlarda kullandığımız gübreye kadar attığımız atıklarla bozduk. Marmara bölgesi Kocaeli kadar şanslı değil. Tahir Başkanın bunda katkısı büyük. Müsilaj konusunda önemli çalışmalar yürütüyor" dedi.

Panel sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmacılara hediye verdi.