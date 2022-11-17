Trabzon’da milli boksörün kullandığı otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada milli boksör yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.

Trabzon’da milli boksörün kullandığı otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada milli boksör yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu’nda milli boksör Mehmet Aydemir yönetimindeki 61 KG 767 plakalı otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Aydemir ile arkadaşı Yiğit Şahin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yiğit Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralanan milli boksörün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Milli boksör Mehmet Aydemir, 3-10 Eylül 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası’nda Avrupa 3.’sü olmuştu.