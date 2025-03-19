Bulgaristan’da düzenlenen 76. Uluslararası Strandja Büyük Bayanlar Turnuvası’nda 3’üncülük elde ederek bronz madalya kazanan milli boksör Rabia Yüceer, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal’ı ziyaret etti.

Turnuva, 22 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirildi. Organizasyona Eskişehir’in Beylikova İlçesi Yukarıiğdeağacı Mahallesi’nden milli boksör Rabia Yüceer katılım sağladı. Turnuvadan 3’üncülük elde ederek bronz madalya ile geri dönen Yüceer, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Şanal, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.