Bulgaristan’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Şanlıurfalı milli boksör Emrah Yaşar, yeni hedefini olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi.

Spor lisesinde 2018 yılında hocasının tavsiyesiyle başladığı bokstaki mücadelesiyle dikkati çeken Emrah Yaşar, Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Katıldığı Türkiye şampiyonalarında genç yaşına rağmen 3 altın ve 2 gümüş madalya alan milli boksör, daha sonra uluslararası turnuvalarda boy göstermeye başladı. Yaşar, son olarak Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kazandığı son şampiyonluk ile 2 Avrupa, 1 dünya ve 18 de Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Yaşar, yeni hedefini olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi.

"Milli marşımızı 40 ülke arasında okutmak nasip oldu"

Milli boksör, yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyanın gururunu yaşadığını belirterek, “21 yaşındayım. Şanlıurfa Suruç doğumluyum. Öğrenim durumuma Adıyaman Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi olarak devam ediyorum. Boks ve kick boks branşlarında milli sporcuyum. 2018 tarihinde spor lisesinde okuduğumda, Antrenör Serhat Akagündüz ile tanıştım. Bu vesileyle boks ve kick boks sporu ile tanıştım ve bu branşlarda bu güne kadar birçok başarı elde ettim. En son Bursa’da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında, 92 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum ve Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen 10-21 Ekim tarihindeki Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Burada rakiplerimi yenerek Avrupa Şampiyonu oldum. Milli marşımızı 40 ülke arasında okutmak nasip oldu. Çok duygulu onlar yaşadım. Çok mutlu oldum" dedi.

"Olimpiyatlara katılarak şampiyon olmak istiyorum"

Yeni hedefinin olimpiyatlarda boy göstermek ve orada altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen, "İki gün önce Şanlıurfa’ya, memleketime döndüm. Havalimanında ailem, yakınlarım ve arkadaşlarım beni karşıladı. Kent protokolünden her zaman olduğu gibi yine hiç kimse yoktu. Ne kurumlardan ne de herhangi bir belediyeden bir kişi bile yoktu. İnsan üzülüyor. Artık isyan etmekten bıktım. Çünkü bu ilk başarım değil, onlarca madalya aldım. Avrupa ve Dünya şampiyonu oldum. Yine değişen bir şey olmadı. Tabii bu ilgisizlik nedeniyle, Urfa’da yaşadığım ilgisizlik yüzünden antrenör hocam sağ olsun beni Fenerbahçe’ye transfer etti. Şimdi Fenerbahçe benim ailem oldu. Sağ olsun bana her türlü desteği veriyorlar. Tuncay hocamın çok destekleri oluyor. Yine Şanlıurfalı İş İnsanı Mehmet Çetin Bey sağ olsunlar, sponsor oldular. Yeni hedefim tüm amatör sporcuların olduğu gibi ben de olimpiyatlara katılarak şampiyon olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli sporcunun antrenörü Serhat Akagündüz ise 2018 yılında tanıştığı sporcusunun Şanlıurfa ve Türkiye için bir gurur olduğunu belirterek desteklenmesi gerektiğini söyledi.