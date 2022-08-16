Tarsus Belediyesinin ata ve yerli tohum seferberliği çerçevesinde halka ücretsiz olarak dağıtılan fideler meyve vermeye başlarken, belediyenin desteği ile hasadı tamamlanan ürünlerin yine halka ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.

Tarsus Belediyesinin ata ve yerli tohum seferberliği çerçevesinde halka ücretsiz olarak dağıtılan fideler meyve vermeye başlarken, belediyenin desteği ile hasadı tamamlanan ürünlerin yine halka ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.

Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz olarak dağıttığı ata ve yerli tohum karpuz, susam ve sandal domatesinin hasadı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın katılımı gerçekleştirildi. Ata ve yerli tohumlardan oluşan 35 dekara ekilen susam, karpuz ve sandal domateslerin ilk hasat işlemleri Sandal Mahallesi’nde yapıldı. Başkan Bozdoğan, karpuzları keserek verimini kontrol etti, çiftçilerle sohbet etti. Hasadı gerçekleştirilen ürünler, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

"Ürünlerimizin verimi çok yüksek"

Sürdürülen tarım hizmetleriyle ilgili memnuniyetini dile getiren çiftçi Ali Sarıçiyan ve Meral Sarıçiyan, "3-4 ay önce Tarsus Belediyesinin çiftçilere gerçekleştirdiği fide desteğinden faydalanarak tarlamıza karpuz, susam ve sandal domates ekimi gerçekleştirdik. Başkanımızın çiftçilere gerçekleştirdiği hizmetlerden çok memnunuz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden ekipler süreci yakinen takip ederek bizlere çeşitli bilgiler de verdiler. Ürünlerimizin verimi çok yüksek. Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ederiz" dediler.

Tarsus Belediyesi ziraat mühendisi Mehmet Özer ise çiftçilerle irtibat halinde olduklarını ve teknik destek ihtiyaçlarında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.