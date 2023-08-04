Milli bisikletçi Ahmet Örken, Rio ve Tokyo’nun ardından Paris Olimpiyatları’nda da Türkiye’yi temsil etmek için var gücüyle çalışıyor.

Ahmet Örken, kariyerine 2011 yılında Portekiz ve Gençler Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olarak başladı. 2016’da Türkiye zamana karşı şampiyonu, yol yarışı ikincisi ve 2015’te ise Konya Uluslararası Torku Mevlana Turu şampiyon olan Örken, şimdi ise 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nda pedal çeviriyor. Samsun ve Havza etabının da yer aldığı 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun ilk 2 etabında sarı mayoyu taşıyan Ahmet Örken, hedefinin üçüncü kez olimpiyatlara katılıp Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi.

2 Ağustos 2024’te yapılacak Paris Olimpiyatları için puan toplamaya devam ettiğinin altını çizen Ahmet Örken, “Samsun’a ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Olimpiyatlar için burada puan topluyoruz. Takım arkadaşlarımın yardımı ile ilk etabı kazanmayı başardık. Önemli uluslararası sporcuların arasında böyle bir başarı elde etmek Türk sporcular için önemliydi. 3 gün boyunca etap lideri olarak sarı formayı üstümde taşıdım ama Havza-Samsun etabında yokuşta mücadeleyi sürdüremedim ve sarı formayı kaybettim. Önümüzde 2 zorlu etap daha var. Bu uzun parkurları kazanmak için takım arkadaşlarımla birlikte mücadele vereceğiz” dedi.

“Hedefim 3. kez olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek”

Paris Olimpiyatları’nda da Türkiye’yi temsil etmek istediğini ifade eden Örken, “Olimpiyatlar için puan toplama mücadelemiz devam ediyor. Şu anda 1 sporcumuz olimpiyatlarda mücadele etmeyi garantilemiş görünüyor. 2 Türk sporcunun olimpiyatlarda mücadele etmesi için yarışıyoruz. Türk sporcular olarak uluslararası müsabakalarda çok iyi ilerliyoruz. Birçok yarışa daha katılacağız. Bu yarışların hepsinde de olimpiyatlara katılabilmek için çaba sarf edeceğiz. Ben bireysel olarak Rio Olimpiyatları ve Tokyo Olimpiyatlarına katıldım. Her sporcunun hayali olan olimpiyatlara katılmayı 2 kez gerçekleştirdim. Şimdi de olimpiyatlar için büyük mücadele veriyorum. 3. kez olimpiyatlara katılmayı çok istiyorum. Paris’te yapılacak olimpiyatlara katılmayı da çok istiyorum. Bunun için de mücadeleme devam ediyorum” diye konuştu.

30 yaşındaki milli bisikletçi Ahmet Örken daha önce 2016 Rio Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil etmişti.