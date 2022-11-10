DÜZCE(İHA) – Düzce’de spora ve sporculara destek veren Volkan Özer’e Düzce Atletik Basketbol takımında forma giyen milli basketbolcu kızlar, milli takım oyuncularının imzaladığı formayı hediye ettiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de spora ve sporculara destek veren Volkan Özer’e Düzce Atletik Basketbol takımında forma giyen milli basketbolcu kızlar, milli takım oyuncularının imzaladığı formayı hediye ettiler.

Düzce Atletik Spor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, Genel Menajer Mümin Çakar ve milli oyuncular Melike Nur Gürbüz ve Senanur Demir, Delta Alfa Çorap Fabrikası Genel Müdürü Volkan Özer ve İnsan Kaynakları Müdürü Esra Ölmez Öztürk’ü ziyaret ettiler.

Milli oyuncular Melike Nur Gürbüz ve Senanur Demir ilk milli takımda çıktıkları maçta giydikleri milli takım oyuncularının imzaladığı formayı Volkan Özer’e hediye ettiler.

Volkan Özer, forma için teşekkür ederek “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin başarısı bizleri gururlandırıyor. Bizlerde sizin başarınızda bir nebze olsun katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Delta Alfa Çorap ailesi olarak hepinize başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Kulüp Başkanı Şengüloğlu ise Volkan Özer, Esra Ölmez Öztürk ve tüm çalışanları hafta sonu Bahçeşehir Spor Salonunda Pazar günü saat 13.00’da oynanacak olan Ege Gelişim ile oynayacakları maça davet etti.