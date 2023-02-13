Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde de hissedilen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesi’nde oynayan Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı. Aydoğan’ın cenaze törenine akrabalarının yanı sıra spor ve medya camiasından birçok isim katıldı.

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